台灣公民陣線抗議韓市長空拍圖曝光。(翻攝PTT)

抗議高雄市長韓國瑜訪中進中聯辦、會見國台辦主任涉出賣台灣主權，台灣公民陣線昨舉行遊行。然而，有網友貼出遊行空拍圖，人數卻少得可憐。對此，台北市議員羅智強表示，看到這個畫面真的很為韓國瑜擔心。

台灣公民陣線昨於高雄市勞工公園舉辦「拒絕『一國兩制』，打造台灣新國家」活動，抗議韓國瑜日前出訪大陸私會中聯辦及國台辦主任出賣台灣主權，號召近千人徒步遊行至高市府四維行政中心，表達心中怒火。然而，空拍圖曝光後，引發討論。網友紛紛拿人數諷刺表示「反韓大遊行只擠出這樣的人？」「這人數空拍好殘忍」。

羅智強在臉書指出，他看到這個畫面，真的很為韓國瑜擔心，「證明成千上萬的1450們，都很敬業地忙著在鍵盤上遊行，所以才沒有時間上街！」

羅的這番話引發網友討論，並表示「真好笑，聲勢搞得好大，結果呢，頂多2或3百人而已.現在人民已覺醒，經濟第一」、「我家旁邊宮廟爐主辦桌都比這人多」、「這哪門子的遊行？」、「我被嚇笑了」、「我有路過耶，看起來就沒很多人」。

(中時電子報)