2020總統大選將至，民進黨初選部分，在前行政院長賴清德宣布投入大選後，為綠營投下震撼彈，讓尋求連任的總統蔡英文有如芒刺在背，近日更傳出小英個人不願在初選中和賴清德辯論。對此，某些網友表示看法認為小英「聰明」、但若是看好度，網友留言一面倒認為「蔡論述不差，但在民眾提問會被賴海放」。

自從賴參選後，黨內初選即進入白熱化階段，放話風聲不斷，民進黨內為避免同室操戈，綠委許智傑說，總統的態度是尊重協調小組的安排，希望不實訊息適可而止。他也建議，「依照初選制度，為減少火花，若協調不成可用發表政見方式，不見得要辯論」，但就是希望民進黨要儘快產生人選，帶領黨內的小雞，打贏2020這場選戰。

據《蘋果》報導，民進黨主席卓榮泰日前被問到，蔡英文問是否願意跟賴清德辯論，或更改初選規則，卓「避談此問題」，某位挺英的立委則認為，不管是縣長或立委在初選期間，都有「先協調、後民調」的制度，現在協調期就必須盡量協調，否則依照過去縣市長初選的慣例，「選下去就會有裂痕」，就算面對大選黨內整合，想要贏回來也會很困難。

批踢踢網路論壇鄉民留言。(圖/截自 批踢踢論壇)

有些網友則認為，「聰明，知道避敵之茅」，但更多網友卻認為「跟賴辯論還是免了吧，跟自殺一樣」、「她要選2020總統，遲早也要辯論」、「蔡英文沒有稿鐵定被賴KO，」、「姚人多應是抓不到賴會怎麼出牌，很難擬稿。」、「賴清德搞不好辯論來個全程台語，這會是電爆再電爆蔡英文。」、「辯論會包括『民眾提問』跟『臨場反應』，這兩項蔡英文會被賴清德電到法國料理都吐出來」、「好一個談判專家」。

(中時電子報)