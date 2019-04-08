高雄市長韓國瑜7日參加三玄宮玄天上帝的聖誕法會，偕妻子李佳芬與女兒韓冰，替投入2020立委選舉的「神力女超人」立委許淑華衝人氣，不過有眼尖網友捕捉到夫人李佳芬看韓國瑜眼神超犀利，打趣配上旁白「今天…衣服給我洗乾淨」。

南投縣長林明溱在南投三玄宮主持「補財庫」儀式，國民黨立委許淑華去年全力替當時角逐高雄市長的韓國瑜補選，曾向玄天上帝祈福，保佑韓能順利當選，這次韓國瑜攜家帶眷到三玄宮，助許淑華一臂之力，現場湧進上萬民眾爭睹「韓流」。

不過當韓國瑜全力替許淑華拉抬聲勢，有《韓國瑜後援會》的網友發現照片亮點，發現李佳芬專注看著韓國瑜，眼神犀利，網友打趣地替李佳芬配上旁白，「大家可以幫忙OS一下，我先說 : 今天…衣服給我洗乾淨」

眾多網友也馬不停蹄留言，配上旁白「外加地板拖乾淨」、「頭髮該剪了」、「真的很犀利…哈哈哈…韓市長背後一陣涼…」、「佳芬姐心想:這是我男人...多MAN....」、「眼神有殺氣！是否老大沒有洗衣服？」、「你沒看到，聽到人民要你選總統，不快出來選，磨蹭什麼？」、「看今天的盛況，今晚要洗衣+拖地冷靜一下了」

(中時電子報)