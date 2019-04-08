膽固醇過高，恐增加高血壓、中風及心臟疾病風險。有健康網站整理出5種有助降膽固醇的水果，包含木瓜、番茄、酪梨、蘋果及柑橘類。

據《HEHO》健康網站報導，高膽固醇是導致心血管疾病的原因之一，對健康有一定的影響，平時除了飲食控制、多運動外，也可以吃以下這5種水果，幫助降低膽固醇。

1.木瓜

木瓜中的類胡蘿蔔素可抗氧化，抑制低密度脂蛋白被氧化而沉澱在血管中，減少血管栓塞，並保護細胞減少自由基傷害，增強免疫力，具抗癌效果，並含膳食纖維，能促進排便，降低血液中膽固醇濃度，預防高血壓和心血管疾病，番木瓜鹼則可降低血脂。

2.番茄

富含鉀元素和茄紅素，有助降低壞膽固醇，也能避免血小板聚集形成血栓，降低中風的風險。

3.酪梨

酪梨最主要的營養素是對人體有益的單元不飽和脂肪酸及必需脂肪酸，且有豐富的抗氧化劑，可降膽固醇、預防心血管疾病。

4.蘋果

富含果膠（水溶性膳食纖維），可改善便祕或腹瀉，也能降血糖、降膽固醇、減緩氧化。

5.柑橘類

橘子中含有β-隱黃素（β-cryptoxanthin），能夠提高肝機能、預防動脈硬化，抑制血糖以及膽固醇，提高免疫力，預防骨質疏鬆及抗癌，另外，橘皮含橙皮苷和維生素P，亦能保護血管。

(中時電子報)