Benches clear in Pittsburgh during Reds - Pirates game. pic.twitter.com/Dm6SSnvUNP — MLB (@MLB) April 7, 2019

紅人隊普伊要衝上去打架，隊友拚命阻攔。（美聯社）

海盜8日橫掃紅人，雙方演出全武行，起因是4局上光芒投手阿契(Chris Archer)差點砸到紅人打者狄崔(Derek Dietrich)，球從狄崔背後飛過去。主審沒處罰阿契，紅人總教練貝爾(David Bell)怒不可遏，衝上去理論爆發了板凳清空。這是今年第一場球場大規模衝突，現場觀眾(海盜主場)都很興奮，在旁吹口哨助威。

主審認為阿契是失控而非惡意砸人，只給予警告，才引發貝爾不滿。因為阿契前3局挨了兩轟，其中1發是狄崔打的，貝爾指責阿契是挾怨報復。狄崔也有火氣，作勢要湊上去，於是雙方人馬都衝出來。

最兇惡的是紅人外野手普伊(Yasiel Puig)，他衝上去要揍阿契，其實普伊季外才從道奇轉到紅人，但他仍全力維護新隊友。海盜捕手瑟維利(Francisco Cervelli)橫身進去阻擋，外號「野馬」的普伊蠻力不小，動用3個人才把他拽走。

這場大決戰最後由海盜勝出，紅人3人被驅逐(包含普伊和總教練貝爾)，海盜2人被驅逐(都是休息室的投手)。差點砸到人的阿契留在場內，並以3個三振結束該半局。4局下海盜就因打架而腎上腺爆發，連兩局合計敲下5分，終場7-5獲勝(4連戰橫掃)，氣死紅人。

(中時電子報)