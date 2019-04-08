包正豪昨在臉書發文。(翻攝包正豪臉書)

昨是春假最後一天，淡江大學蘭陽校園政經系主任包正豪幫孩子複習功課，看完「數學」題後，馬上看「國語」課本，竟讓他傻眼，小學四年級還用「我會寫字」、「我會念多音字」、「我會念句子」等啟蒙字眼，讓他有弱智感。相對的，數學題就比較生活化，若以前數學這樣上他數學不會這麼爛。

包正豪昨在臉書發文說，幫孩子複習功課，數學應用題和語文理解能力有關，所以「數學」處理完後，馬上來看「國語」課本。老實說，他有點傻眼，小學四年級欸，還用這種類似啟蒙的字眼：「我會寫字」、「我會念多音字」、「我會念句子」，真的讓我有弱智的感覺。他承認他有點成見，但這樣的學習方式，真的有點淺。

不過，數學題，他說，看著小四的數學課本，習題夠多，且是綜合題型。譬如小數，以前就直接給你0.8*6，你就回答4.8。現在不是，從0.8*6＝4.8開始，類似題型給你個4-6題，接著就是應用題，問你：「小明和朋友4人，一起每個人吃0.7塊披薩，請問小明和朋友們2一共吃了幾塊披薩？」，然後也是4-6題類似題目。這樣的教材設計，比較生活化，不是硬生生要你吞下。

(中時電子報)