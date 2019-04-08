港龍航班高雄飛往香港的451班機8日上午7時50分從小港機場起飛時，右邊引擎突然冒煙，高雄航空站塔台接獲消息，隨即通報巿區消防隊在跑道待命，飛機則在外海盤旋洩油後，緊急折返高雄，機上317名乘客於8時31分平安落地。班機引擎冒煙原因已在調查中。

(中時 )