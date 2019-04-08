空中驚魂 港龍航空高雄飛香港引擎冒煙317人急折返降落 10:062019/04/08 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港龍航空8日上午7時50分從高雄飛往香港的班機因引擎冒煙，機上317人緊急折返，於8時31分安全降落。（曹明正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港龍航班高雄飛往香港的451班機8日上午7時50分從小港機場起飛時，右邊引擎突然冒煙，高雄航空站塔台接獲消息，隨即通報巿區消防隊在跑道待命，飛機則在外海盤旋洩油後，緊急折返高雄，機上317名乘客於8時31分平安落地。班機引擎冒煙原因已在調查中。 (中時 ) #高雄 #引擎 #班機 #港龍 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 外漂子弟上海組團 用Li-Ho行銷高雄 04:092019/04/04 生活 工總挺韓 拚加碼投資2,000億 04:092019/04/04 生活 世界夢號郵輪 加碼高雄航次 04:102019/04/04 生活 工商社論》高雄產業發展尚有多重障礙待克服 01:122019/04/05 生活 數字旗下香港591 扮小金雞 01:122019/04/05 生活 研勤 發表全球首套多對多人臉辨識引擎 01:122019/04/05 生活 空調故障機艙冒煙 遠航班機旅客虛驚 13:352019/04/06 生活 轟-6KH換心 殲敵3500公里外 04:092019/04/07 生活 影》驚！港龍航班引擎起火 外海洩油迫降 09:012019/04/08 生活 港龍航空起火照曝光！網驚：聽見5爆炸聲 09:312019/04/08 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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