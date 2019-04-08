暴龍今天在主場迎戰熱火，華裔球星林書豪缺陣沒有出賽，暴龍靠著丹尼格林在延長賽的發威，117比109送給對手4連敗，同時也幾乎斬斷了邁阿密想要進季後賽的希望。

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此役對於熱火而言可說是背水一戰，因此打來格外賣命，第四節剩下10秒雙方戰成103平手的時候，熱火握有最後一擊機會，此時威特斯準備發球，球尚未到手，邊線裁判就已經響哨，威特斯在倉促間將球發出去，導致整個節奏大亂，雖然阿迪巴約成功補籃，但裁判認為時間終了判定晉球不算。

延長賽，丹尼格林連中兩元獨拿5分，幫助暴龍在經過53分鐘激戰後保住了勝利果實。暴龍奪勝最大功臣丹尼格林攻下21分，西亞卡姆23分、10籃板，里歐納德22分，諾曼鮑爾23分，伊巴卡17分。

熱火吞下4連敗，東區排名跌到第十，黃蜂在客場104比91擊敗活塞，東區排名爬升到第九，雖然還有一絲闖進季後賽的希望，但非常渺茫。

(中時電子報)