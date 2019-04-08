陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

蘇有朋在大陸選秀節目《創造營2019》擔任班主任，他在節目中感慨回憶過去在男團「小虎隊」時，團員吳奇隆、陳志朋的支持，並喊話兄弟「我們該約吃飯了」，對此，吳奇隆回應：「說好了請吃飯，我跟志朋等你」，而陳志朋更是直呼：「哭了」。

經典男團小虎隊是由「霹靂虎」吳奇隆、「乖乖虎」蘇有朋、「小帥虎」陳志朋組成。而蘇有朋日前在節目中表演，改編經典的《青蘋果樂園》Rap版，又唱又跳帥炸舞台，讓大家重溫「乖乖虎」蘇有朋的魅力。

蘇有朋更當眾喊話吳奇隆、陳志朋「我們該約吃飯了」，吳奇隆則轉發蘇有朋表演影片大讚：「沒有人比我更清楚你的努力 這就是我兄弟，真牛！說好了請吃飯，我跟志朋等你」。

「小帥虎」陳志朋則是先在微博發文：「《別光說不練 趕緊約起來》」，接著更是標記吳奇隆和蘇有朋，並直呼：「兄弟相認，太感人！別拉著俺，讓俺哭一會兒。」小虎隊三成員都對合體有正面回應，也讓外界期待小虎隊合體。

(中時電子報)