港龍航空KA451航班，今上午8點2分從小港機場起飛，右側引擎突冒煙起火，機師緊急在外海盤旋數圈洩油後，於8點31分平安降落返回機場。正在附近的網友表示，「共聽到5聲的爆炸聲」、「吃早餐看到右邊渦輪冒火」。
網友在ptt上發文說，「小港機場起飛時聽到引擎爆炸聲，跑去陽台看時，飛機已經剛好飛上去了，總共聽到5聲的爆炸聲，右邊引擎有看見火花，有沒有人也聽到的?」
有網友回覆，「我小港人，剛起床有聽到，超可怕」、「右邊渦輪冒火，我剛好在吃早餐看到」、「看到起飛右邊引擎黑煙＋噴火數次，還以為一大早有人在放鞭炮」。
還有網友po出該航班右引擎冒煙照片，並表示，他朋友在機場外拍到。從照片可看到飛機右側正冒煙。另有網友po出該航班起飛後的飛行軌跡，從該圖來看，KA451航班從小港機場起飛後，在外海盤旋，之後飛回小港機場。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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