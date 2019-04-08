機師發現右側引擎起火，緊急在外海盤旋洩油。(翻攝PTT)

港龍航空KA451航班，今上午8點2分從小港機場起飛，右側引擎突冒煙起火，機師緊急在外海盤旋數圈洩油後，於8點31分平安降落返回機場。正在附近的網友表示，「共聽到5聲的爆炸聲」、「吃早餐看到右邊渦輪冒火」。

網友在ptt上發文說，「小港機場起飛時聽到引擎爆炸聲，跑去陽台看時，飛機已經剛好飛上去了，總共聽到5聲的爆炸聲，右邊引擎有看見火花，有沒有人也聽到的?」

有網友回覆，「我小港人，剛起床有聽到，超可怕」、「右邊渦輪冒火，我剛好在吃早餐看到」、「看到起飛右邊引擎黑煙＋噴火數次，還以為一大早有人在放鞭炮」。

有網友在機場外拍到KA451航班飛機右側冒煙。(翻攝PTT)

港龍航班引擎起火 外海洩油迫降。（中時電子報 快點TV）

還有網友po出該航班右引擎冒煙照片，並表示，他朋友在機場外拍到。從照片可看到飛機右側正冒煙。另有網友po出該航班起飛後的飛行軌跡，從該圖來看，KA451航班從小港機場起飛後，在外海盤旋，之後飛回小港機場。

(中時電子報)