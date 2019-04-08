高雄市長韓國瑜(左)、前新北市長朱立倫(右)。(合成圖/中時資料照)

國民黨2020總統大選黨內初選是否徵召高雄市長韓國瑜？黨內目前仍未有共識，前新北市長朱立倫昨已率先公開呼籲，黨應該儘速徵召人氣最高的韓國瑜。港媒今對此發表評論稱，朱其實有驚人盤算。

朱立倫昨(7日)接受媒體訪問時稱，對於是否徵召韓國瑜一事，他站在黨內團結立場，呼籲黨中央徵召韓國瑜，如果黨願意支持韓，他一定第一個、大聲跳出來支持，也呼籲黨中央應該去溝通反對徵召韓國瑜的人。他還強調，「現在徵召韓就沒有初選問題」。

港媒《中評社》今發表評論稱，朱此方式是以退為進，在不得罪廣大韓粉的狀況下，如果韓本人最後沒有意願出戰，那朱現在的表態，可以爭取韓粉轉移的支持，屆時國民黨內回到初選機制，朱仍有極大機會獲得提名。朱也是國民黨內除了韓國瑜外，各項民調中都居於領先的人，但因藍營內部拱韓的聲量居高不下，藍軍也開始有了一股非韓不投票的聲音出現。

該評論認為，朱立倫當然知道這樣的狀況對他極為不利，而和韓國瑜正面硬碰硬下，朱完全討不到任何好處，最後還可能落得卡韓的罵名，有鑑於此，評論分析，朱立倫賭的是，如果韓最終無意願出戰2020，國民黨仍要按造原先的初選機制走，那藍軍支持者在大局為重的狀態下，仍是會改支持黨內第二強的人，到時並未卡韓的朱，仍有機會獲得半數韓粉們的轉支持。

(中時電子報)