聯電榮譽副董宣明智媳婦王敏，不滿宣家找來鄧姓、鄭姓2位知名律師，長期對她及其家人濫訴，官司將近40件，經王敏向台北律師公會申訴鄧、鄭2人違反律師倫理後，律師公會認為鄧姓律師濫訴情節重大，將他移付律師懲戒委員會懲戒，另鄭姓律師情節較輕，予以告誡。

鄧、鄭2人都是知名律師，其中鄭曾擔任過檢察官，辦過多起知名案件。

王敏與丈夫2013年豪門婚變，翻臉互控，雙方衍生多件訴訟。王敏不滿宣家找來鄧姓、鄭姓2名律師，對她及其家人濫訴，官司將近40件。為此，2017年間，婦女團體、民間司改會、立委曾召開「防制濫訴」公聽會，呼籲濫訴就是暴力，應適用保護令及納入司法國是會議中討論。

王敏曾在司改會陪同下，分赴台北律師公會、司法院、法務部檢舉鄧、鄭2名律師，請求對2人予以懲戒。

王敏向台北律師公會申訴指出，包括宣家及司機、友人，甚至是協助宣提起離婚訴訟的鄧姓律師的妻子，在3年間陸續對她及家人提起5波訴訟，共衍生近40件官司。

雖鄧、鄭2名律師否認濫訴，但律師公會律師倫理風委員會並不採信。律師公會認定鄧姓律師違反律師倫理、律師法部分，包括重複告訴王敏及其家人竊盜、並提告王敏偽造文書，另鄧指使妻子對王敏母親、王敏提告偽造文書、瀆職罪、詆毀王敏名譽、與鄭姓律師合作提告王敏妨害自由。

另鄭姓律師部分，則包括代理宣家司機提告王敏胞姊違反著作權、聯合鄧姓律師代理人提告王敏與胞姊、母親偽造文書。

律師公會認為，鄧姓律師違反律師倫理規範、違反律師法情節重大，移付懲戒。另鄭姓律師違反律師倫理規範，情節非重，建議予以告誡 處置。

(中時 )