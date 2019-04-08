籃網今天前往印地安納踢館，頭號球星羅素攻下20分、6籃板、6助攻，率領球隊108比96成功捕獲溜馬，挾著2連勝之姿闖進季後賽。

這是籃網自2014-15球季之後再次殺進季後賽，同時也是繼公鹿、暴龍、七六人、塞爾提克與溜馬之後，東區第六支取得季後賽門票的球隊，剩下兩張入場券將由魔術、活塞、黃蜂和熱火爭奪，4隊都還有2場比賽，可能要拚到例行賽最後一天才能確定完整的季後賽名單。

作客的籃網，開賽後迅速打出9比0攻勢，想要闖進季後賽的目標非常明確，不過，溜馬也非省油燈，逐漸縮小落後比數，但籃網緊緊抓住機會，第三節再以9比2攻勢拉開領先差距，取得82比69優勢。決勝節溜馬似乎氣力放盡，籃網最終以12分之差帶走勝利，同時也在相隔4年之後再次圓了季後賽夢想。

湖人棄將羅素，上賽季來到布魯克林之後漸漸成為籃網的一哥，這是他想都想不到的地方，尤其是本季還能帶領球隊重返季後賽，更奠定了他在球隊的地位。

(中時電子報)