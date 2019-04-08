一名殯葬業者分享離奇案例，一名妙齡女子走不出情關，緊握負心男子的生辰八字紙條上吊身亡，一個月後該名男子也離奇出車禍過世，網友大呼「好深的怨念！」

這名殯葬業者在《靈異公社》發文，表示某次接到一件案子，死者是名年輕女子，因感情因素上吊輕生，遺體先接至殯儀館存放，當天驗屍時，驗屍室陰冷無比，法醫進來時打了一個冷顫，原po脫去死者衣服時，她的拳頭卻緊握不放，原po揶揄說「可能生前不甘願吧，拔不開祂的拳頭。」，一用力扳開女子拳頭，發現她緊握一名男子的名字、生辰八字等資料…。

之後原PO順利處理好該名女子喪事，過一個月後原PO接到一名男子車禍慘死的案件，原PO領著家屬領取大體，進了化妝室找到大體，確認姓名、手環卻當場愣住，「這名字…似曾相識」。原PO滿是疑惑地想，「這男生…到底是做了什麼，可以讓一個女人為了祂上吊結束自己的生命…，甚至不惜代價⋯也要拉著一起走呢？」

網友見文章紛紛寒毛直豎，留言「是被傷得有多深，一直走到最後還是如此執著」、「姓名、生辰八字、各種資料都準備好，是不是直接給閻王備好資料，好領黑令旗啊」、「好深的怨念」、「上吊後還握著拳頭是不是很恨，才有辦法這樣」、「該還的總是要還的！」，也有網友說「天地自有循環，不是施點法術伎倆就可以害人於無形」。

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