這週六、週日（13、14日）來台北市立動物園走走吧！動物園與金門縣政府將合作舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，當天在動物園大門廣場，特別安排了來自金門的小型遶境體驗活動、加上蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演，並結合金門水獺保育推廣，讓動物人偶朋友到現場與大家見面，。

「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，深化傳統文化活動的意涵（照片由「金門縣政府」提供）

近年來，台北動物園與金門因保育議題結緣，動物園因為參與林務局野生動物救傷收容計畫，負責照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，轉眼都已成年，牠們為許多遊客創造愉快的遊園時光。

「小金」與「金莎」所順利繁殖出二胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望。（台北市立動物園提供）

而「小金」與「金莎」所順利繁殖出二胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望。金門的歐亞水獺保育，逐漸成為台北動物園所積極推廣的焦點議題之一，台北動物園多次前進金門，合辦講座與教育活動，讓越來越多在地民眾，了解金門水獺的珍貴性、及其所面臨的生存危機。

「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，每年的活動現場總是萬人空巷（照片由「金門縣政府」提供）

「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，以地方傳統陣頭活動表演，展現出特有的習俗和傳統文化，每年的活動現場總是萬人空巷，早已成為金門當地居民與觀光客關注的文化饗宴。此次「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，讓大家在參與既有宗教慶典時，一起關注金門水獺所面臨的生存危機，深化傳統文化活動的意涵。

4月13、14日(六、日)動物園大門廣場，特別安排了來自金門的小型遶境體驗活動、加上蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演（照片由「金門縣政府」提供）

水獺保育與金門城隍文化，看似截然不同的議題整合在一起時，究竟會激盪出什麼令人驚豔的火花呢？在4月13、14日(六、日)的上、下午(共4場次)，台北動物園大門廣場前，將舉辦小型的遶境體驗活動，還有蜈蚣座、公揹婆等金門傳統的陣頭表演，動物人偶朋友也會陪著大家一起參加金門最道地民俗盛宴，歡迎全家大小前來同樂。

4月13、14日(六、日)台北市立動物園與金門縣政府將合作舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」

(中時電子報)