世界衛生大會（WHA）將在下月舉行，我國至今未獲邀請。衛福部部長陳時中今（8日）出席衛環委員會時表示，爭取的結果固然重要，過程也相當重要，若能協助他國提升醫療體系，貢獻足夠，進入WHA的可能性就會提高。

陳時中強調，爭取過程中最重要的是，讓世界看到台灣醫療體系的進步、健康照顧的涵蓋率。透過醫療軟實力，協助落後國家把體系做得更好，貢獻足夠，進入WHA的可能性就高。

對於我國可能連續三年與WHA無緣，陳時中表示，需要持續努力，即便未受邀，仍會派員前往，態度不變。

(中時 )