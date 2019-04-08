未受邀參與WHA 陳時中：貢獻夠 可能性就高 10:112019/04/08 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 衛福部部長陳時中。（林周義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生大會（WHA）將在下月舉行，我國至今未獲邀請。衛福部部長陳時中今（8日）出席衛環委員會時表示，爭取的結果固然重要，過程也相當重要，若能協助他國提升醫療體系，貢獻足夠，進入WHA的可能性就會提高。 陳時中強調，爭取過程中最重要的是，讓世界看到台灣醫療體系的進步、健康照顧的涵蓋率。透過醫療軟實力，協助落後國家把體系做得更好，貢獻足夠，進入WHA的可能性就高。 對於我國可能連續三年與WHA無緣，陳時中表示，需要持續努力，即便未受邀，仍會派員前往，態度不變。 (中時 ) #wha #貢獻 #醫療 #世界 #醫療體系 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－欣興 IC載板訂單旺 04:102019/04/04 生活 《國家地理》雜誌 用知識開啟新視界 04:102019/04/04 生活 國銀2018每位行員貢獻 上海銀3連霸 16:192019/04/04 生活 國銀2018年每一行員貢獻 上海銀三連霸 16:422019/04/06 生活 醫療包機救援 新疆病患保命 01:122019/04/05 生活 每一行員貢獻 上海銀三連霸 01:122019/04/05 生活 隱眼,衛生棉屬醫材 自行販賣最高罰200萬 16:032019/04/05 生活 吳敦義：蔣公對安定台灣有很大貢獻 17:082019/04/05 生活 科技公司、健保業者 爭食美國電子醫療服務市場 19:122019/04/06 生活 走向世衛大會要2400萬步 陳時中籲全民幫忙走 14:082019/04/07 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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