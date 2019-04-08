已寫下連續三季場均大三元紀錄的韋斯布魯克，今日又繳出27分、10籃板、15助攻，本季第32次大三元成績單，幫助雷霆132比126擒殺灰狼。

Triple-double Sunday.



27 Points

15 Assists

10 Rebounds #WhyNot? pic.twitter.com/7I9nU1a2Io — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年4月7日

這是韋斯布魯克生涯第136次大三元，距離湖人總裁「魔術」強生保持的138次紀錄只有2場差距，雷霆還剩下2場例行賽，對手分別是火箭與公鹿兩支強隊，或許能夠激發他的鬥志，進而追平魔術強生，並列史上第二人。

雷霆開局打出22比8攻勢，逼得灰狼不得不趕緊喊出暫停止血，此後雙方你來我往互不相讓，打完前三節雷霆反以95比97落後。決勝節，薛洛德在6分鐘內連得14分，率領雷霆打出20比6攻勢，唐斯連拿5分，灰狼逼到4分差距，關鍵時刻韋斯布魯克挺身而出連得5分，雷霆鎖定勝局。

雷霆除了韋斯布魯克外，保羅喬治27分、7籃板、6助攻，薛洛德21分，葛蘭特15分，馬基夫莫里斯14分，佛古森11分。

唐斯攻下35分、7籃板，生涯總得分7187分，超越米爾薩的7161分，成為隊史第三人，僅次於狼王賈奈特的19201分以及威金斯的7703分。

(中時電子報)