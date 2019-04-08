天使隊「生化人」普侯斯(Albert Pujols)8日對戰遊騎兵時敲出生涯第3090支安打，超越鈴木一朗在美職的紀錄(3089安)，名列史上第22。兩人都是從2001年開始打，一朗當時27歲，普侯斯21歲。普侯斯其實是重砲型打者，生涯634轟、640支二壘打、1984打點，還能3000安簡直是怪物，史上只有漢克阿倫(Hank Aaron)排在他前面。

談起鈴木一朗，普侯斯大有英雄相惜之情，「當年我和一朗同時贏得新人王(一朗美聯, 普侯斯國聯)，我感到非常榮幸。一朗有個偉大的職業生涯，絕對是未來的名人堂成員。」普侯斯的話可以完全套用在自己身上，他也注定是殿堂級人物。

普侯斯接下來還可挑戰生涯2000打點，這是最困難的數據，史上只有3個人達陣：漢克阿倫(2297)、貝比魯斯(2213)、A-Rod(2086)。

(中時電子報)