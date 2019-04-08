可望在台北米其林摘星的〈Impromptu〉餐廳主廚Paul 李皞，曾在美國米其林星餐廳歷練。（圖／姚舜）

〈Impromptu〉餐廳的菜式作功繁複細膩，呈盤簡約卻時尚。（圖／姚舜）

繼「必比登推介」店家之後，備受食饕吃貨與餐旅業界關心的《臺北米其林指南2019》星級餐廳榜單將於4月10日公布揭曉，據調查，以「板前料理」型式提供客人用餐體驗的「鮨 天本」、「Logy」，以及位在晶華酒店B1的「Impromptu」等幾家餐廳，都受到米其林密探青睞並通過調查，將以黑馬之姿躋身今年台北米其林指南中摘星餐廳的榜單。

同時，位在信義路永康商圈的「TOWN by Bryan Nagao」餐廳，也可望以混血風格濃烈的菜餚，成為新版台北米其林指南中的「星」面孔。此外，2019台北亦可能出現摘星的蔬食料理餐廳。

開在台北市安和路巷內私宅的Logy餐廳，系出名門很快得到米其林祕探注意。(圖／姚舜)

可望在台北米其林摘星的「LOGY」餐廳主廚田原諒悟（Ryogo Tahara，中），曾是東京米其林二星餐廳Florilege〉副主廚。（圖／姚舜）

〈Logy〉的菜單是以當代精緻法菜廚藝演繹菜餚。（圖／姚舜）

前述幾家板前料理餐廳中，「鮨 天本」主攻的是日式壽司割烹，「Logy」與「Impromptu」則是以現代精緻法式廚藝詮釋在地食材的創新料理餐廳，這幾家餐廳具備的共同特色是：1.餐廳都不大且都以「板前」型式供餐，2.主廚都系出名門，甚至有在國外星級餐廳歷練的資歷背景，3.都以類似omakase型式由主廚以新鮮食材入饌供應套餐。4.客坐常滿，若不提早預約訂位，很難訂得到座位。

位在台北市仁愛路的〈鮨 天本〉，料理長天本昇吾與哥哥天本正通都曾在福岡的〈高玉〉歷練修業，哥哥開的Amamoto」（東麻布 天本）是東京米其林二星餐廳，天本昇吾在台灣〈高玉〉工作9年後於2015年12月創業開〈鮨 天本〉，因為店面小加上知名度漸高，政商名流與名媛貴婦喜愛，生意爆好，如今要3個月至半年前才訂得到位。

位在晶華酒店麗晶精品B1的〈Impromptu〉標榜即興創作，2018年7月開幕營業，國內第一家以全開放式廚房與用餐吧檯台連結，試圖傳遞「板前用餐體驗」的西式餐廳。同時，它也是第一家不標示菜系、僅強調主廚個人料理手格風格的餐廳。主人兼主廚Paul李皞曾在拉斯維加斯的米其林餐廳〈 Le Cirque〉，以及好萊塢的〈 PATINA〉餐廳都當過行政主廚，開業後食客盈門，也是需提早預約才訂得到座位的名店。

台北大安區安和路一段巷內的〈Logy〉， 是日本東京米其林二星、「2018亞洲50大」餐廳排行榜中排名第3的〈Florilege〉餐廳主廚川手寬康在台北投資開設， 並派了〈Florilege〉副主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）擔任〈Logy〉主廚，裝潢設計風格與服務型態與東京〈Florilege〉極為類似，以混凝土打造寬大桌面的島形Dining ＆ Bar圍著全開放式廚房，廚房採「降板」式設計，食客坐在舒適餐椅即可在「板前」清楚看到廚藝團隊烹調料理過程，極具「劇場」效果。由於餐廳去年11月才正式開賣，不到半年即得到米其林，也是一項新紀錄。

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