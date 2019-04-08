楠西區公所配合梅嶺賞螢季推出梅製品DIY、來趣農家農事體驗，限網路報名，名額有限動作要快。（劉秀芬翻攝）

每年清明前後是青梅採收期，台南市楠西區是南部青梅主要產區，生產面積約310多公頃，梅嶺的梅子已漸成熟，因今年暖冬結果率不佳，加上天氣熱梅子成熟快，部分梅園今年都沒足夠梅子提供民眾採果、脆梅DIY，想嘗鮮民眾，可參加楠西區公所賞螢季梅子DIY活動，名額有限動作要快。

楠西福來百年梅園梅農陳居峰表示，今年受暖冬影響，梅子產量減少，且因為天氣炎熱，部分青梅因來不及採收就變黃、過熟了，已不適合做脆梅，僅能用來做梅酒、紫蘇梅等其他加工品。梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，今年梅樹開花情況不如往年理想，加上乾旱導致收成率差，而且梅子個頭都不大顆。

楠西區公所表示，梅嶺賞螢季20日開跑，公所特別與楠西休閒農業協進會合作辦理假日主題活動，推出梅製品DIY、來趣農家農事體驗，「洪園」梅園提供焢窯、梅子加工DIY活動，「俊明的家」配合推出採梅及梅子加工DIY以及農家風味餐，想參加的民眾請上網預約報名。

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，國產青梅品質好，酸度高，含有豐富的鈣、鎂、鉀、磷、鐵等礦物質及多種豐富的有機酸，是優良健康的鹼性食品，每年4至5月是梅嶺賞螢季，民眾到梅嶺賞景也別忘了品嘗梅子雞料理，再順道選購優質國產梅產品，支持在地農民。

(中時 )