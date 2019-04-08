籲黨中央「儘速徵召韓」 朱立倫：應找反對者溝通

前新北市長朱立倫昨表明，呼籲黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜選總統，若要徵召就沒有初選問題。台北市議員羅智強今天也在臉書呼籲黨主席吳敦義，講清楚他自己要不要選總統，並呼籲吳敦義應該學習朱立倫「退一步海闊天空」的氣度，吳韓朱三人攜手同心為國民黨爭得重返執政、撥亂反正的光榮勝利。

吳敦義昨天被媒體問及是否不選總統了？但他不回答直接離開，讓外界有解讀空間。羅智強認為，吳如果有記掛國民黨公信力，最好的方式，就是坦蕩蕩地告訴大家，選不選2020年總統？如果要選，吳就是「參賽者」，應該正式請假，由副主席暫代主席之職，主持國民黨總統提名事宜，以示公正。

如果吳敦義不選，羅智強說，仍請吳以大魄力徵召韓國瑜，並儘速協調國民黨目前唯一反對徵召韓國瑜的前立法院長王金平。「下下之方，就是像現在這樣，避而不答。」

羅智強懷疑，吳這種保持參選可能性，又要表現出中立狀進行協調，不但無法贏得其他有意參選者的信任，也會讓人誤會、質疑，這是不是吳主席想選總統所設計的「一桃殺三士」的開路計畫？是不是想把韓國瑜拿來當做「罵殺」朱立倫的武器，再把韓國瑜「捧殺」在進退不得的壓力鍋中。吳若執意不肯表明態度，就很難不讓外界有此想像空間。

羅智強說，朱立倫這位國民黨內民調第二強的參選者，都能把國民黨的勝負置於個人的勝負之上，大方地呼籲支持國民黨徵召韓國瑜。這樣的格局，有網友對此大讚朱立倫是國民黨的「氣度哥」。「九合一後，國民黨好不容易的勝選氣勢，已在過去四個月消磨殆盡，我真的是憂心忡忡、看不下去，不得不説重話。」

(中時 )