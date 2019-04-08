高雄市陳姓男子去年6月在台北車站見印尼籍女移工如廁，竟自隔壁廁間攀爬，凌空而降，面露微笑，趁她來不及穿好內褲，光屁股之際動手猥褻，高院依強制猥褻罪判刑1年6月。女移工日前申請性侵犯罪被害補償金，檢方補償她15萬元，將另向陳男求償這筆錢。

判決指出，去年6月17日早上7時，陳在台北車站台北捷運板南線接淡水線的女廁，見被害人進入女廁，即尾隨進入，自隔壁攀爬進被害人的廁間，見被害人剛如廁完畢，露出臀部，內褲及外褲仍脫至足踝，面露微笑，抱住被害人，再以右手壓制被害人，用左手從她頸後方繞過摀她的嘴後，強制猥褻。

正巧當時清潔婦打掃女廁，驚聞女子尖叫聲，立即按下警鈴並報案，檢方依強制性交罪嫌起訴陳男。北院改依強制猥褻罪判刑1年6月，陳男及檢方均上訴，遭高院駁回，仍判陳男徒刑1年6月。

被害人日前申請性侵犯罪被害補償，檢方准予補償15萬元，將另向陳男求償。

(中時 )