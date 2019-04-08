大韓航空今天宣布，前會長、同時為母公司集團韓進集團會長的趙亮鎬8日已經在美病逝，享壽70歲。

大韓航空前會長趙亮鎬8日凌晨於美國洛杉磯病逝，享壽70。

趙亮鎬是在8日零時16分因宿疾病逝於洛杉磯一家醫院，大韓航空指出，趙亮鎬長期以來患有肺癌，目前正安排運送靈柩返回首爾。

韓聯社報導，趙亮鎬病逝時，其妻子李明姬、長子趙源泰（大韓航空社長）、長女趙顯娥（前大韓航空副社長）、次女趙顯旼（前大韓航空專務理事）等都隨侍在側。

趙亮鎬上個月才遭董事會罷黜大韓航空董事一職，這是南韓史上首起家族企業創辦人家庭成員遭股東投票、拔除集團重要職務的案例，趙亮鎬本身還深陷挪用公款、舞弊等醜聞，正接受檢調當局調查。

除此之外，趙亮鎬妻女也是負面新聞不斷，長女趙顯娥2014年才因「堅果門」事件、失控要求準備起飛客機返回登機口鬧上國際新聞版面，小女兒趙顯旼則是在一場商務會議上將瓶裝水往一名員工臉上砸去，妻子李明姬則是多次被爆出失控對員工爆粗口、動粗，女兒們火爆脾氣與母親如出一轍，兩人都已相繼辭去在韓航的職位。

趙亮鎬於1974年進入大韓航空任職，其父為全球500大韓國物流企業韓進集團創辦人趙重勳，儘管因負面新聞纏身，趙亮鎬已於上個月被踢出大韓航空董事會，他本身仍擔任韓進集團會長職位，外界預料，他病逝後其獨子趙源泰可望躋身集團管理階層。

(中時電子報)