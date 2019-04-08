台塑六輕台化芳香烴三廠昨因管線破裂發生氣爆，連遠在10公里外的崙背鄉都震動有感，雖因及時佈水線搶救而未造成人員傷亡，然仍是嚇壞當地民眾，因為這是六輕4年內第二次發生氣爆，此意外也揭露六輕管線老舊、空污等重大問題，而資深媒體人兼名嘴羅友志，更從一名住附近的老先生的一個反應，看出兩岸政局對台灣社會的影響，驚揭「民進黨恐中牌全面成功」。

名嘴羅友志今在臉書貼出六輕氣爆案相關新聞，直呼「多麼可怕的一則新聞！只是公安嗎？」，他首先談論氣爆主因，便是液化石油管線破裂，有專家提及六輕營運超過20年管線已相當老舊，雖台塑已於2011年開始陸續更新管線，但至今尚未全面落實工安，讓羅友志大嘆：「管線老舊可以20年一次換耶！經濟部、雲林縣政府每年在檢查什麼？管線那一欄，你們都『打勾』嗎？」。

而台塑針對這回六輕氣爆意外，表示：「液化石油燒完就沒了，沒有污染的問題」，然所在地雲林縣政府卻依《空污法》開罰500萬，羅友志不禁酸言：「是我閱讀邏輯太差嗎？還是下一步申訴之後，『撤銷罰單』？」。

而羅友志更從民眾經歷六輕氣爆的反應，驚訝發現其中凸顯的兩岸情勢問題，他提到一位當地民眾在意外發生時正在家中，而住處遠在六輕20分鐘車程外，結果將爆炸聲響跟兩岸議題聯想在一塊兒，第一時間心中竟是萌生出「阿共仔打過來了！」的想法，讓羅友志大呼：「民進黨恐中牌全面成功，種在老百姓心裡的恐懼，比鄰居工廠爆炸還深入人心！」，並藉由上述3點，反問網友「台灣是不是鬼島」。

(中時電子報)