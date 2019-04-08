公鹿今天在主場115比107擊敗老鷹，「字母哥」阿提托康波中場時獲頒年度最佳歐洲球員獎殊榮，可說是雙喜臨門，同時也為他在爭奪例行賽MVP的機率上增添籌碼。

GR33K FR34K all day!!#FearTheDeer pic.twitter.com/a2na3jL4mg — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月8日

義大利《米蘭體育報》每年都會評選出歐洲最佳籃球員，字母哥的隊友保羅蓋所曾4度獲獎，效力於獨行俠的老將諾威茲基曾在2002-2006年連續5次拿到這座獎項，但已退役的沙波尼斯先後拿到6次年度最佳歐洲籃球員殊榮，是NBA史上獲得該獎項最多的球員，此外，庫柯奇也曾5次高捧此獎。

阿提托康波本季與火箭「大鬍子」哈登拚搶MVP已來到白熱化階段，雖然攻守數據不如哈登，但阿提托康波率領公鹿拿下全聯盟戰績最佳的60勝(21敗)，有著戰績的加持，字母哥很有機會奪得例行賽MVP。

此役，阿提托康波攻下30分、9籃板，威風八面主宰全場，米德頓貢獻21分、5籃板，史特林布朗與威爾生各挹注10分。

(中時電子報)