2020總統大選越來越接近，國民黨內仍在為提名人選黨內互打。國民黨發言人洪孟楷透露，他連假期間在街頭拜票，短短一個小時內有超過10位路過民眾面露憂心跟他說某人要快點出來、國民黨要趕快整合等等。然而，洪也提及，「xxx出線，我絕對不投」這句話絕對不要說，不僅不會有助支持的對象出線，反而會受傷。

朱立倫、王金平2人已表態參選國民黨總統初選，但黨主席吳敦義卻有意徵召高雄市長韓國瑜領表登記參選，引發討論。然而，原定吳7日與前新北市長朱立倫「吳朱會」，討論總統初選，但朱要求公開化，遭吳拒絕而破局。原定8日與立委王金平的「吳王會」也破局，使得外界對於國民黨2020將派誰出馬更好奇。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，他連假期間在街頭拜票，許多路過民眾跟他說「xxx快點出來」、「國民黨要團結、趕快整合xxx和xxx。」這樣的聲音，越來越強。洪直言這種焦慮是從下而上的集體感，就算在國民黨2016年最谷底，洪說他印象中都沒有這種藍營基層滿滿的焦慮感。

到底誰會代表國民黨參選2020總統？洪孟楷說每個人都有自己支持的對象，可以大聲說出來，但唯獨一句話洪說絕對不要說，不只約束自己，還要告誡同樣支持的人不可說、不應說、不該說。因為說了不僅不會有助支持的對象出線，反而會害得其受傷，這句話就是「xxx出線，我絕對不投」。洪說「非誰不投」的論點，就是把自己的未來交由給願意投票者來決定，也別怪別人選出的政府讓自己不滿意。

(中時電子報)