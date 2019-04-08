飯店有Morning call服務，是怕客人睡過頭，而在「正裕運動彩券行」有各種賽事提醒，就怕客人錯過比賽和獎金擦身而過！這專業細膩的服務，讓運彩迷很快成為「正裕運動彩券行」換帖客戶。

「正裕運動彩券行」蔡育霖雖遇到客人聊球賽就變得非常熱血。(圖片來源:中時電子報提供)。

經營正裕的蔡育霖，一退伍就被叫回家裡幫忙顧彩券行，沒想到越做越有興趣，生意也越來越好，就這樣稱霸南區運彩經銷商表樣大會，一次抱走8座獎！真是太強大了。

問他如果不投入家中的正裕運動彩券行，想做什麼工作？蔡育霖說，他最想當業務員。「我發現賣運彩跟當業務，也有相關的地方。要懂得留住老客人、開發新客人，生意要好，不能坐在店裡等客人上門，而是讓他們願意幫你介紹朋友來買。」沒想到蔡育霖年紀輕卻很有想法，天生就有當老闆的特質。

說話帶著靦腆笑容，蔡育霖也熱愛運動，尤其是看NBA，只要跟客人有共通的話題，就可以聊到沒有句點。「不是為了做生意而找話題，而是因為真的有在看比賽，真的喜歡運動，所以客人會覺得很親切，就跟朋友互動一樣。」蔡育霖的真誠和專業就是活招牌，讓客人不但回流，還會幫忙帶新客人進來。

有些運彩老闆會請漂亮女員工吸引客人，但正裕請的店員都是男生，而且要真的喜歡運動，會看比賽。「我們的客人，年輕一點的跟我一樣喜歡下注籃球，年長一點的大多買棒球，雖然我比較不懂棒球，但還是要看比賽來研究，跟客人聊天時分析給他們聽。」蔡育霖對於做生意很有想法，問他正裕運動彩券行明年要拿幾座獎呢？他說等著看我們上台就對啦！

台灣運彩去年創下436億的收入，未來也期許所有同仁更上一層樓。(圖片來源:中時電子報提供)

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