WHOSE MANS?



Oh that's right, ours 😏 pic.twitter.com/kuFqJ6CNsE — Los Angeles Angels (@Angels) April 7, 2019

天使8日以7-2擊退遊騎兵，依然是仗著「神鱒」卓奧特(Mike Trout)去欺負對手，他今日又打出兩分炮，而且是在遊騎兵單場保送他3次的情況下照轟不誤。「不保送就開轟」實在太可怕了，對遊騎兵4連戰，卓奧特場場開轟(包含1支滿貫炮, 1場雙響炮)。

遊騎兵先發投手米勒(Shelby Miller)2局下控球不穩，又觸身球搞到滿壘，一口氣失掉4分。輪到卓奧特上來，遊騎兵看一壘空著，立刻就敬遠四壞送他上壘，免得又要挨轟。

第6局卓奧特終於有球可打(一壘有跑者)，遊騎兵左投柏德(Kyle Bird)看卓奧特第一球揮空，想要搶好球數就投到紅中，然後慘劇發生了，柏德臉上的表情述說著一切。卓奧特開季6場都沒轟，不料對上遊騎兵就像開了外掛一樣神勇，打擊率提升到0.393，攻擊指數1.581。

卓奧特的勇猛看在他隊球迷眼裡很不是滋味，堂堂周末假日(比賽在美國時間周日)，天使觀眾席卻稀稀落落，「卓奧特放在安納罕(天使)那種地方根本是屈才了。」

(中時電子報)