又有名人酒駕被逮！曾有「外資圈金童」稱號的前麥格理證券台灣區總經理張博淇，轉戰精品業，擔任「寶格利家」執行長，3月25日酒後開保時捷跑車倒車時碰撞其他車輛，警方到場處理，竟發現張酒測值0.55毫克，將張依公共危險罪移送偵辦，台北地檢署今給予張博淇緩起訴，期限2年，須支付6萬元給公庫。

張博淇先前擔任麥格理證券分析師時，被業界稱為「外資圈金童」，2013年他放棄2000萬元年薪，離開外資圈後，並砸下2000萬資金，與認識17年的好友創立施華洛世奇水晶的家飾品牌「寶格利家」並擔任執行長。

檢警調查，今年3月25日晚間6時多，張博淇開著保時捷跑車到北市大安區附近小酌，隔天26日凌晨12時許，已喝3至4杯紅酒的他，涉嫌酒駕上路，在信義路4段附近擦撞轎車。警方到場處理，對張酒測，因酒測值0.55毫克，警方將張依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

庭訊時，張博淇辯稱，當時他發現車輛沒停好，擔心阻到其他用路人，才會酒後上路移動車子，結果倒車時不慎發生碰撞。檢方考量他已承認酒駕，訊後將他請回。

台北地檢署因張博淇沒有前科，坦認犯行，今給予張博淇緩起訴，期限2年，須支付6萬元給公庫。至於張撞車部分，則是雙方私下和解。

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(中時 )