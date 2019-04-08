曾朝榮（右二）指出，原住民才華洋溢，不論歌藝、舞蹈、茶道，都有很傑出的表現，讓人羨慕不已。（陳世宗翻攝）

隨著社會環境變遷，原民青年「鮭魚返鄉」接棒家業從事茶葉耕作，人數逐年增加；台中市原住民關懷促進協會為開啟金萱茶、烏龍茶等高山茶品內銷通路，舉辦「園融盛會」活動，盼以茶代酒會友，具體協助改善原住民生計。

市議員曾朝榮說，台中市原住民關懷促進協會，為促進社會安詳、祈求國泰民安，昨日舉辦「園融盛會」活動，邀請南印度甘丹寺堪布、羅桑才培仁伯切及牧師趙令級，三教融合祈福，包括立委孔文吉、市府民政局專委賴森林與原委會代表等人都共襄盛舉。

協會理事長沈春美表示，為協助增加原住民謀生技能及增加收入，已陸續開辦烘焙等培訓班，活動中安排品茶活動，就是希望以茶代酒會友，提供各界體會高山茶的特殊之處。

現場並由日本舞踊知家西川淑敏、霧峰及南投信義鄉的原住民小朋友帶來舞蹈、演唱布農族八部合音豐年祭祈福古詩歌，以及茶師循茶道禮儀以玉山地區金萱、烏龍等高山茶提供品嘗，氣氛熱絡。

曾朝榮指出，原住民才華洋溢，不論歌藝、舞蹈、茶道，都有很傑出的表現，讓人羨慕不已。一般傳統認知上，以為原住民喜愛喝酒，台中市原住民關懷促進協會舉辦茶道禮儀，對於提升原住民心靈與文化發揚，具正面意義，可增加更多優質的生活領域。他並捐出3000件衣服，提供協會轉送弱勢家庭。

來自信義鄉的高姓茶師說，當地原民茶農以種植、販賣金萱茶、烏龍茶等高山茶品為生計，但每季近千斤的有限收成、每斤1500至1800元的售價，除了內行人會來收購，茶農在缺乏銷售通路情況下，長期以來大都只能自產自銷。

高姓茶師認為，可能因為社會環境變遷，原民青年重回部落，接棒家業從事茶葉耕作，人數逐年增加。年輕一輩對於高山茶通路行銷，雖與地方農會合作成立3、4個產銷班，但如何在高山茶產能有限情形下，避免越南等次等茶品魚目混珠，輔導協民年輕茶農先期開拓本土內銷市場，進而打通國際外銷，以具體改善原住民生計，均有待政府相關單位的整合協助。

(中時 )