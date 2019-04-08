蘇富比香港春拍腕表類第二高價為百達翡麗5208P-001鉑金三問萬年曆單按鈕計時腕表，以689萬港元（2800萬元）落槌。（Sotheby's提供）

百達翡麗3700／11型號金鷹「NAUTILUS」精鋼鍊帶腕表，以超越估價5倍的250萬港元（1000萬台幣）落槌，刷新NAUTILUS拍賣紀錄。（Sotheby's提供）

卡地亞的LE TEMPLE CHINOIS AU DRAGON神秘鐘以估價3倍的798萬港元（3200萬台幣）成交。（Sotheby's提供）

今年一月SIHH展上，謠傳百達翡麗（Patek Philippe）即將掛牌出售給某大精品集團，事後雖證明消息不實，但已在拍賣會上掀起效應。日前蘇富比香港春拍上，腕表類落槌價前三名皆被百達翡麗骨董表包下，且都創下新高紀錄，不難窺見表迷憂心百達翡麗易手後品牌精神和製表品質不再，不惜鉅資蒐購骨董表，透過行動向品牌表達「千萬別賣」的心聲。

以往拍賣會的領拍之作向來是百達翡麗與勞力士平分秋色，不過甫落幕的香港蘇富比春拍則呈現一面倒的現象，由百達翡麗獨領風騷。其中最高成交拍品為百達翡麗第一代2499黃金萬年曆計時月相鍊帶腕表，以1193萬港元（4750萬台幣）成交。腕表類的第二名則是百達翡麗5208P-001鉑金三問萬年曆單按鈕計時腕表，以689萬港元（2800萬元台幣）成交，刷新百達翡麗5208型號拍賣紀錄。

最值得注意的是腕表類成交價第三名百達翡麗3700／11型號金鷹「NAUTILUS」精鋼鍊帶腕表，由於精鋼表帶相當罕見，加上3700又是品牌NAUTILUS第一款腕表，以超越估價5倍的250萬港元（1000萬台幣）成交，刷新百達翡麗「NAUTILUS」精鋼腕表的拍賣紀錄。

除了腕表，卡地亞的LE TEMPLE CHINOIS AU DRAGON神秘鐘也以超越估價3倍的798萬港元（3200萬台幣）成交，刷新卡地亞現代座鐘的拍賣紀錄。

(中時 )