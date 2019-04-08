教育部青年署推動「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，今年首度將申請年齡從18歲向下延伸至15歲，增設高中職學生的「扎根種子組」。入選團隊可獲實踐獎金2至8萬元，成果競賽得獎團隊更可得到競賽獎金3至5萬元的機會，計畫徵件至4月12日即將截止。

青年署表示，「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，報名組別有高中職學生的「扎根種子組」，想在18歲這年給自己一個特別的成年禮的青年可以參加「熱血18」組，而18至35歲的青年則可選擇「圓夢青年組」，3人以上自組團隊，發揮創意結合公益元素提案。

來自正修科技大學，具備電機專長背景的5位青年組成的「千陽電機少年」團隊，以探訪臺灣「建築整合型光電技術(BIPV)」建造之群體做為這趟壯遊的主軸，在這為期10的壯遊計畫，分成五個時間點執行，跑了27處，將所學太陽光電技術及知識，分享給一路上所遇見的人們，構成專屬於千陽電機少年的感動地圖。

千陽電機少年在這次壯遊過程中，前期的執行規畫複雜又耗時，這都無法消退5位男孩的熱情。團員各司所職，吳家宏與林建負責整體行政規畫與統籌，將建築繪圖的速寫設計，應用在科普時教材的製作；李秉軒、李冠褕、陳昱豪則負責太陽光電知能彙編與評析及太陽光電建物評析。

團隊走訪了許多太陽能建築群，如高雄市的世運主場館，另外，除了在參訪各建築群的交流中提升專業技能之外，團隊也到花蓮的忠孝國小、福原國小指導學生關於太陽光電知能的科普教學，另外還到恆春的永安老人養護中心以台語向阿公阿嬤講解太陽能應用範圍(輪椅或多功能拐杖等)，並DIY彩繪心中理想的「太陽房屋」。

千陽電機少年說：「每個小朋友們都露出佩服與崇拜的眼神，其中一位還大聲喊著我們的團隊稱號為我們加油，內心的撼動無以言喻。」團隊在服務對象的互動回饋中獲得滿滿的感動。

(中時 )