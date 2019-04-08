林柏妗將參加民進黨內嘉義市立委初選協調。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市立委黨內初選9日晚上將第1次協調，由擔任雲嘉南區召集人的台南市長黃偉哲進行協調，登記參選的4人包括現任立委李俊俋、現任市議員王美惠、前嘉義市議員黃盈智、前嘉義市議長之女林柏妗，黃盈智出國不克參加，李俊俋、王美惠、林柏妗都說會參加。

李俊俋積極爭取連任立委，但此次黨內初選有3位對手，他說，他連任2屆立委，當立委主要職責是立法的專業度、為地方爭取建設，他的表現可受公評，立委和議員的工作性質及內容不同。

王美惠說，她尊重中央黨部的初選機制，會參加協調，但呼籲黨內初選不要互相攻擊，以免分裂，要以最後大選的大局為重，黨內和諧才利於往後對外打選戰，她登記參加初選時已表明是「自我挑戰」。

黃盈智去年競選連任議員失利，越戰越勇，登記初選時說「自己比李俊俋更接地氣」，黃盈智服務處主任吳溪瀨說，黃盈智出國，因協調會必須參選人親自出席，他來不及參加此次協調會。

29歲林柏妗是嘉義市小英之友會理事，其父林承勳是前嘉義市議長，她此次登記初選，是期許為青年世代發聲，她說，會參加協調表達堅持參選的意願。

(中時 )