近年來，罹癌患者的年齡有年輕化的趨勢，根據國民健康署癌症登記資料顯示，平均每10名癌症患者中，就有1名是20到24歲的青年，且青年罹癌人數已佔罹癌總人數的10%。

根據統計，近幾年的青年罹癌總數都超過一萬人，佔總罹癌人口數的10%，其中，癌症排名的前三名依序為女性乳癌、甲狀腺癌以及大腸癌，每年罹患女性乳癌的患者約有2000人，甲狀腺癌患者超過1000人，而大腸癌則從2010年的857人成長至2016年的1069人。

但有越來越多人已經了解到大腸癌早期篩檢的重要性，根據《自由時報》報導，台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，很多來基金會篩檢出大腸息肉的民眾都低於50歲，甚至有3、40歲的民眾都是自費檢驗發現問題，代表有很好的健康意識。

另外，台灣「肺癌」的發生數微幅上升，但吸菸人口近年並沒有比較多、年齡層也未下降，這恐怕和環境、空氣污染的整體環境有關。

(中時電子報)