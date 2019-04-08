航港局協調多家海運業者推出「藍色公路」春遊優惠。（航港局提供）

交通部觀光局推出春遊專案，各縣市政府也提出加碼方案，達到「淡季不淡」的目標。配合春遊專案，航港局也鼓勵海運業者提供優惠票價，包括馬祖團體旅遊來回票價7折、澎湖自由行個人票8折、蘭嶼學生優惠票、贈送免費餐點等優惠。航港局表示，春季正好是離島旅遊旺季，如馬祖藍眼淚、澎湖海上花火節等，民眾可多加把握。

航港局表示，為推廣「藍色（海洋）公路」，全台第一艘最新高速客輪雲豹輪於今年3月22日進行首航典禮，已成功獲得熱烈迴響、一票難求，因此為配合觀光局春遊專案中的離島旅遊，也鼓勵海運業者提出優惠票價。

在基隆至馬祖航線部分，新華航業、全港通航業推出團體旅遊全年來回票價7折優惠，與連江縣春遊補助專案，在4月15日到6月30日享回程船票優惠，並贈馬祖溫酒壺；富岡至綠島部分，帆利航運提供20人以上團體優惠票價；富岡至蘭嶼及後壁湖至蘭嶼航線，則有大發輪船推出學生優惠票，12歲到25歲學生搭乘金星客運，享有蘭嶼來回船票2100元。

而布袋至馬公航線，海有航運、滿天星航運、凱旋海運推出自由行全票16人1人免費優惠，且早鳥票訂票後3日內付款，平日最低還可打8折、假日可打9折；百麗航運則提供網路訂票85折優惠票價，搭乘商務艙再贈免費咖啡與茶點。

航港局表示，春夏季正好是離島旅遊旺季，活動豐富多樣，如4月到6月為馬祖藍眼淚觀光季與蘭嶼達悟族飛魚季、4月18日至6月27日為澎湖海上花火節、綠島浮潛等海上運動等，民眾可多加把握春遊優惠，多多出門旅行。

(中時 )