高雄航空站資訊版顯示國泰港龍航空KA451航班「機械故障」取消。（柯宗緯攝）

國泰港龍航空高雄站方地勤相當低調，不願對外發言。（柯宗緯攝）

國泰港龍航空KA451航班，今日上午8點02分從高雄小港機場起飛往香港，一度傳出遭鳥擊，導致引擎起火，8點30分緊急迫降返回機場，機上317名乘客歷劫歸來。不過，民航局稍早排除是鳥擊，初步為發動機風扇葉片轉速失速。機上乘客受訪時透露，起飛沒多久，機身莫名劇烈震動，像快解體，目前還在候機室等待接駁飛機。

蔣姓乘客今早搭機到香港出差，他受訪時指出，升空沒多久，就發現引擎怪怪的，發現有不明震動聲，機長廣播宣布右引擎故障起火，機上乘客一陣騷動，相當恐慌，大家還以為是亂流，「感受到右邊某個機械碰碰碰」。

「右邊抖動傳過來，好像飛機快拆了！」蔣姓乘客談起空中驚魂仍心有餘悸說，當時覺得在上演電影情節，機上電力不穩定，加速不起來，最後只好平飛，慢慢飛回來，所幸平安回來，目前還在候機室等候，航空公司每人發放200元餐卷補償。

航空公司及高雄航空站相當低調，不願正式對外回應。國泰港龍航空僅透露訊息表示，目前正盡力為旅客安排替代航機以盡快抵達目的地。對於航機受到延誤表達抱歉。該航機為空中巴士330客機。高雄航空站則在稍早指出，塔台通報港龍451起飛時右邊引擎有冒煙，飛機在外海盤旋洩油，緊急回高雄，消防隊在跑道待命。

(中時 )