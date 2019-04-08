高雄市大順陸橋因應鐵路地下化後拆除，不到2周就已經完成拆除及便道鋪設，上月底先開放兩側混合車道，讓汽機車通行，市民喜聞樂見陸橋又恢復平地，高雄人網友直呼好光榮。

大順陸橋是高雄市跨越鐵路的重要道路之一，車流量相當大，高雄市交通局網站指出，為因應高雄市區鐵路地下化完工後，跨越舊鐵道自立陸橋功成身退，配合陸橋結構拆解作業，大順陸橋預計自108年3月16日起封閉30天。而大順陸橋拆除作業順利，3月29日起先開放兩側混合車道通車，讓汽機車通行。

《韓國瑜後援會》一名網友po上陸橋拆除後照片，驚呼「太強了，馬上就要通車了！高雄大順陸橋3/16開始拆，現在又提前1個禮拜要通車了。」，並讚嘆「真的把市民放在第一位，市民的光榮感目前是全台最高的！」

眾多網友也回應「有效率的城市」、「太棒了，我以身為高雄人為榮！」、「拆了陸橋，路旁的店面可以作生意，又好走！有高雄市政府團隊真好」、「小心被開罰單，因為路太平車速太快」、「我從2個月前過年到昨天再去高雄，事隔二個月，路真的好了很多！路平、標識又清楚。」、「真心不懂，這麼容易就能為市民創造幸福的工作，之前的市政府到底在衝三小？？」

(中時電子報)