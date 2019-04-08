最近季節交替、氣候驟變，「躁鬱症」求診的患者激增2成，1名26歲上班族平日省吃儉用且滴酒不沾，上個月突然開始夜夜飲酒，甚至超額貸款買下百萬名車，半夜喝酒後外出飆車，飆到自撞電線桿，原來就是雙相情緒障礙的「躁症」發作惹禍！

雙相情緒障礙俗稱「躁鬱症」，根據統計，終生盛行率是1％，好發於20多歲的年輕族群，患者會以週期性的方式反覆呈現「躁期」與「鬱期」而出現相關症狀。

這位26歲上班族情緒容易亢奮，常常熬夜上網到清晨，沒睡覺就去上班，貸款買下百萬名車，半夜喝酒後就外出飆車，飆到自撞電線桿，人受傷、車報銷，沒想到不到1周又買了進口跑車，家人驚覺他的情緒出現異常。

「躁症」容易導致腦部運作失調，影響情緒控制，出現情緒高昂、衝動行事、睡眠需求減少與失去現實感等異常現象或行為。身心診所院長楊聰財表示，類似這位上班族的躁症發作患者，容易做出異於平常身心狀態的行為。

楊聰財說，患者的異常行為包括衝動購買超出自己經濟能力的物品、晚上不睡覺仍精力充沛、藉由大量飲酒壓抑高漲情緒與自律能力降低做出高風險行為等，加上患者本身缺乏病識感，如果周遭親友未能及時察覺異狀，可能釀成難以挽回的遺憾。

季節替換引發「躁症」，情緒失控導致異常行為，楊聰財指出，季節替換時，懷疑自身患病或發現身邊的親友有情緒起伏過大、超出常理的行為，應尋求醫師協助釐清病症，及早治療，若是過去患有躁鬱症者，更要提高警覺。

針對雙相情緒障礙的治療，除了持續服用藥物治療預防復發，平時也要維持每日維持6至8小時足夠的睡眠、每周要有「333」運動量與營養的均衡飲食等「3好習慣」。

(中時 )