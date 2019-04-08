愛生態、護海洋！人人有責，但您知道花枝媽媽怎麼產卵的嗎？海洋大學研究團隊在繁殖池中架設影像系統，記錄花枝繁殖期追尾及交配等生殖行為，更捕捉到花枝媽媽觸手伸過五腳磚底，將受精卵「黏」在磚壁上的罕見產卵畫面。

透過水下鏡頭觀察花枝追尾及配對情形。（台北市立動物園提供）

海洋大學助理教授徐德華表示，透過影像紀錄，可以了解花枝的生殖特性，進而改良繁殖技術，如將五腳磚以保壘式堆疊，適當的孔隙大小提高花枝媽媽產卵意願，進而增加產卵量。產下的受精卵，在一個月後孵化出1公分左右的花枝寶寶，在研究人員的細心照料下慢慢成長。另外，研究團隊同時進行花枝人工選育及馴化，提升花枝的人工繁殖技術，避免基因窄化而不利族群延續，持續引進野生花枝進行繁殖，將第一子代做為放流對象。

堡壘狀的五腳磚排列方式增加花枝產卵意願。（新北市漁業處提供）

虎斑烏賊（俗稱花枝）是台灣海域常見的花枝物種，在逐漸回暖的春天，正是牠們開始交配繁衍下一代的季節。為使花枝的資源永續利用，自104年起，國立台灣海洋大學與新北市政府合作，進行花枝的人工繁殖研究，並透過水下影像系統觀察花枝的生殖行為，藉以改良繁殖技術。今年1、2月自新北市海域捕獲的野生虎斑烏賊已陸續開始交配產卵，預計於今年5月在卯澳灣放流5千尾花枝寶寶及1萬粒花枝卵，以增裕新北市海洋資源。

花枝是國內重要的水產資源，為促進資源永續，新北市政府與海洋大學合作開發花枝人工繁殖技術及放流，至今已邁入第5年。今年5月，我們邀集新北市國小師生及熱愛海洋的團體一同來參與放流活動，親手將象徵海洋資源復育的希望送回原棲地-貢寮卯澳灣，以行動深化海洋教育。

水上監視系統(畫面左上)全紀錄花枝繁殖情形。（新北市漁業處提供）

(中時電子報)