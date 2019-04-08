魔術今天在客場靠著武切維奇與佛尼爾的聯手，116比108逆轉擊敗塞爾提克，挾著3連勝之姿拿下東區第七張季後賽門票。

厄文在比賽剩下2分50秒投進三分球，雙方戰成106平手，佛尼爾與阿隆戈登先後得手，卡特威廉斯緊接著又兩罰俱中，魔術取得6分領先優勢鎖定勝局。

原本在剩下5場例行賽時候還排名第九的魔術，在不敵暴龍之後連續幹掉尼克、老鷹以及塞爾提克，不但是後來居上，而且還超越了熱火和活塞，成為東區第七支取得季後賽入場券的球隊。

武切維奇25分、12籃板、4助攻、2阻攻，可說是魔術能夠闖進季後賽的最大功臣，佛尼爾24分、5籃板，阿隆戈登14分、7籃板，板凳悍將泰倫斯羅斯貢獻26分。

塞爾提克在吞下敗仗之後確定無力爭奪東區第三種子席位，季後賽首輪將以第四排名迎戰第五的溜馬，雙方例行賽交手4次，綠衫軍取得3勝1敗優勢。

(中時電子報)