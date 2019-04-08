高雄龍姓男子前年因不滿越南籍裴姓前妻與他離婚，卻欺騙感情又向他借錢，期間更與某大學楊姓助理教授同居，他憤而持刀將楊男、裴女殺死；最高法院維持歷審判決，考量龍男犯後自首且有悔意，犯行並非無差別殺人，將他判處無期徒刑確定。

47歲的龍男與裴女在2016年5月間離婚，裴女與楊姓助理教授交往同居卻仍與他常有聯絡，導致他認為裴女有意復合；2017年2月裴女向他借款，他將美金2萬多元、折合新台幣62萬餘元匯到裴女哥哥的越南帳戶，但裴女遲遲未還錢。

同年5月間龍男持菜刀到裴女住處催討借款，到場卻發現裴女竟與楊男同住，他懷疑2人早在離婚前就交往，當場情緒失控持菜刀猛砍2人頭部、頸部、心臟等要害，造成楊身中19刀，裴女中17刀，送醫不治。

歷審考量龍男行凶後打電話報警自首，並非無差別殺人，事後他一再表示悔意，且精神鑑定報告認為他除非再遇到類似情境，否則再犯可能性低，沒有永久隔離的必要，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )