日本第19屆統一地方選舉的前半場選戰、11知事選舉及6政令市長選舉7日舉行投開票。提出「大阪都構想」的大阪府和大阪市之雙首長選舉由地方政黨「大阪維新會」雙雙獲勝，大阪府議會和市議會的議員選舉也大有斬獲，對實現「大阪都構想」又向前邁進了一步。

日本維新會為推動將大阪府和大阪市合併成大阪都的構想，知事和市長同時期請辭，重新投身選舉，結果雙雙在選戰中勝出，打敗了執政黨公推的候選人。大阪維新會的新人吉村洋文當選大阪知事，前知事松井一郎當選市長。

這次也同時舉行地方議員選舉。大阪維新會在大阪府議會議員選舉中，議席也增加了11席，達51席，占過半席次。大阪市議會則增加5席，達40議席，還差2席就過半。

自民黨保守派分裂(同一政黨在同一選舉推舉兩位候選人)的4縣知事選舉中，島根、福岡敗北，福井、德島獲勝。唯一執政黨與在野黨對決的北海道知事選舉中，則由自民、公明執政聯盟推薦的候選人、前夕張市長鈴木直道勝出，首次當選知事。神奈川縣知事選舉得則在野、執政各半當選。

在41個道府縣議會議員選舉中，選出的2277個議席，自民黨獲1158席，總數仍過半。立憲民主當拿下118席，與選前的86席相比，勢力見長。國民民主黨83席，較選前的101席減少許多。

這次的選舉又被視為今夏參院選舉的前哨戰。自民黨經這次的選舉後，將努力消除因分裂選舉造成的地方組織內的嫌隙，以迎接今年夏天的參院選舉。在北海道選舉中敗北的立憲民主黨等主要在野黨則急於在改選的1人選區中建構合作體制，以避免票源分散。

日本維新會在修憲的理念上與安倍類似，故將來和作修憲的可能性仍大。安倍內閣原本擔心，若大阪維新會敗選，必對安倍政權的修憲戰略造成影響，大阪維新會的獲選或多或少讓安倍政府吃了定心丸。

(中時 )