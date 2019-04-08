伊林娛樂性格男星楊鎮最近主演大愛電視《最美的相遇》，入行8年的他首度升格男主角，演藝能量爆發、表現可圈可點。不過他卻透露最近幾個月大失眠，除了正積極思考未來，另一個失眠主因是他的「床伴」太搗蛋了！

原來，楊鎮半年前領養了一隻4歲的俄羅斯藍貓Pokey，原以為藍貓很獨立不黏膩，哪知Pokey超黏人又傲嬌，一不順牠的意就瘋狂喵喵叫，搞得他這數月都快崩潰且，且因無法好好睡覺而精神衰弱。嚇得他直說：「以後女朋友絕對不能像Pokey這樣黏人！」

楊鎮說，Pokey可能因為之前被棄養，所以很沒有安全感，他走到哪就要跟哪，連他上廁所，也要跳到他腿上，讓他頓時便意全無。以前如果沒工作的日子，他可以舒服睡到自然醒，自從養了Pokey，牠每天一早7點準時叫他起床，他起床餵食完後睡回籠覺，牠又跳上床喵喵叫，示意他幫忙掀開被子，「但牠可能只是看一眼又跑掉，等我要睡著了，他又來叫了。這樣的戲碼每天大概重複20遍！」且Pokey時不時就咬隻蟑螂來孝敬他，或不斷對著窗外的鳥巢跟鳥講話。

他苦笑說，之前曾因Pokey故意亂大便在腳踏墊，太生氣而罵了牠幾句，結果這老兄就跑去躲起來不見了，讓他很過意不去，後來就怕自己罵太兇，牠會往心裡去，所以現在牠每天狂叫不止時，他只能跟牠打商量：「Pokey哥，好了嗎？夠了嗎？拜託你不要叫了！」然後再自己碎碎念：「討厭！是我欠你的！」

他說自己這幾個月失眠有大半原因是被Pokey所害，經常被搞到快崩潰，數度萌生後悔養貓的念頭，但每次一有這念頭就又會很自責、覺得罪惡，這時他就會向一起合作大愛台《最美的相遇》女主角李佳豫求救，因為李佳豫家裡養了很多貓狗，她還去學過寵物溝通，「所以每當Pokey煩我，讓我發瘋，我就去煩佳豫，她很會對症下藥，說話也很正向，很懂得怎麼讓人心裡好過，她常用她專有的溫柔聲音告訴我：不要擔心，牠說不定只是想你了。每次都能從她那裡獲得正能量，被安撫」。

(中時 )