前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋相繼表態支持黨中央直接徵召高雄市長韓國瑜選總統，台北市議員羅智強也表示要退出初選，要黨中央直接徵召韓。目前只剩前立法院長王金平對此沒表態，被質疑「卡韓」。王金平今受訪時對此表示，「一切黨有黨的制度，依照制度走，當黨中央能夠把提名辦法都能敲定，大家遵照提名辦法來，現在談什麼都是個人意見。」

對於吳王會、吳朱會破局，有人說黨內初選是不是延後？王金平表示，延不延後是黨中央去決定的，重要的是，到現在為止，對於提名辦法黨章有規定，依據黨章規定黨中央要做出提名辦法，提名辦法還沒有出來，什麼時候出來，尊重黨中央。

至於對徵召這事情是否還是會堅持自己的原則？王金平表示，就是依照黨中央辦法來，黨中央辦法未定出來，每個人都可以盡力衝刺自己的支持。

記者詢問最近黨內好像不太和諧？王表示，也沒有誰對誰直接做什麼攻擊或衝突也沒有。是不是最近放話很多？王則回應，那是難免，「人嘛，你有一張嘴，他有一張嘴，連你們記者的嘴出來的話也不一定一樣。」

媒體最後再追問，如果最後真的徵召韓國瑜，會接受嗎？王金平表示，「我講過多次了，依照提名辦法來。」

(中時 )