全國首套智慧路邊停車計費系統在台南市建置422席智慧路邊停車格。（洪榮志攝）

台南市政府為改善停車熱區供需失衡問題，去年與宏碁智通公司簽約「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」，預計建置2000席智慧路邊停車計費系統，目前已於東區林森路段、小東路段及永康區正南五街完成第一階段共422席智慧路邊停車格，8日由市長黃偉哲、宏碁創辦人施振榮共同主持上線營運儀式。

黃偉哲指出，智慧停車計費系統從2017年起在永康區正南五街試營運，經過1年多測試成效良好，周轉率可達人工收費的2倍以上，因此市府決定擴大實施範圍，並以BOT方式引進民間創意及資源，經與宏碁智通公司合作建置全球首創，且規模最大的智慧路邊停車計費系統，希望讓更多市民感受智慧停車帶來的便利，同時也能提升停車周轉率改善停車需求問題，未來各交通熱區還將陸續布建智慧路邊停車格，搭配智慧手機及物聯網技術，市區的停車格將可「找的到、停的到、方便繳」。

交通局長林炎成表示，智慧路邊停車計費系統除了提供便利多元的付款方式外，也可透過台南好停APP查詢智慧停車收費路段的即時剩餘格位，不僅減少民眾尋找車位的時間，也能降低車輛繞駛造成市區交通壅塞問題，進而達到節能減碳的環保目標。

停車管理處長黃俊傑指出，智慧停車管理是交通局重要的施政目標，未來民眾停放於智慧停車格時，計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不再需要在擋風玻璃夾繳費單；當民眾停畢欲駛離前，可持電子票證（一卡通或悠遊卡）於計費柱感應繳費，也可於駛離後使用台南好停APP行動支付，或翌日起至4大便利超商補單繳費，付款方式多元又方便。

(中時 )