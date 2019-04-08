移民加拿大的40歲台灣林姓男子，看好加拿大開放大麻合法後，走私大麻來台可賺取暴利，與在台的胞兄等人聯組運毒走私集團，林男在2018年9月間將21公斤乾燥大麻花，以國際包裹分6批抵台寄給胞兄等人，林的胞兄等遭查獲被逮；但，林男還不未死心，同年11月改與在台的郭男、彭男等人合作，將7.3公斤的大麻花分裝藏在尿布及奶粉盒內郵寄來台，郭等又遭查獲逮捕。

起訴書指出，台灣林姓男子移居加拿大數年後，看好加拿大在2018年10月將大麻合法化，自加拿大走私大麻到台灣在毒品黑市可大賺一筆，他在同年9月底到10月初間，將21公斤乾燥大麻花，分6批以國際包裹寄給他胞兄及1名友人收件，林的胞兄及友人被檢警循線查獲，案件仍審理中。

林男猶不死心，透過在泰國的友人再組運毒走私集團，以新台幣30萬元雇用在台灣的郭姓男子收貨，郭男再以15萬元代價轉雇彭姓男子收貨，彭不敢收貨，再叫他的林姓友人去取貨，講好抵債務5萬多元作為代價。

林男於2018年11月25日在加拿大，將7.3公斤的乾燥大麻花，以真空包裝分裝成60袋，再藏放在尿布及奶粉的紙盒內作掩飾，並打包成2大箱包裹，以國際包裹寄給收貨人，還故意將住址寫錯、聯絡查詢電話則提供郭男使用的人頭電話。貨運公司投遞時，發現地址有異，4度打電話追詢，郭男才告知可收件地址，被埋伏警方當場查獲。

警檢循線陸續逮捕彭、郭男及郭的林姓友人等3人，台中地檢署將林男等4人依違反《毒品危害防制條例》等罪起訴。

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(中時 )