立法院交通委員會今日審查「財團法人軌道技術研究及驗證中心設置條例草案」，將「軌道」更名「鐵道」。立委林俊憲表示，鐵研中心沒有明確的收入，恐怕會淪為錢坑，且草案還寫到「接受機構捐贈」，林俊憲直說「誰會捐？台鐵每年虧錢不可能願意捐」。主席李昆澤要求，鐵道局須將經費來源比例寫明，待提出具體報告後再議。

交通部長林佳龍日前表示，軌道研究中心就是台灣軌道產業的大腦，預計投入50億元成立，未來將有助於軌道技術驗證、標準化、人才培育，訂出國家標準與軌道系統採購指南，以整合規格。今日會中立委陳素月提出修正動議，將「軌道」更名為「鐵道」，鐵道局長胡湘麟說，日、韓、陸都是以鐵道為名，因此也同意更改。

根據草案條文，鐵研中心的經費來源包括基金、研究收入、政府補助、國內外公私機構或團體個人等捐贈。對此，立委陳素月直說「很擔心」，她表示，研究收入並不固定，政府補助的經費又能有多少。

立委林俊憲表示，鐵研中心沒有固定收入，等於政府每年都須撥錢補助，財務不能獨立，最終必定會淪為錢坑，經費來源過於含糊，沒錢萬萬不能，絕不可隨意帶過。且草案要求捐贈，他反問「台鐵每年虧錢，怎麼可能願意捐？要高鐵撥錢他們一定也無法接受」。

胡湘麟則表示，雖然成立初期經費部分會較吃緊，但鐵研中心成立後，若有產業要提出相關產品，就會委託其進行檢測與審查，而受託研究與服務的收入將會是主要收入來源。

主席李昆澤表示，對於鐵研中心未來10年可達到1500億元到2000億元的產值十分看好，但目前現行經費來源何在，各收入來源比例必須分配清楚，不要寫了5、6項，最後都只靠政府補助，決議先保留該項條文，待鐵道局提出具體報告後再議。

(中時 )