雲林縣長張麗善（左四）指出六輕爆炸事故發生點，要求六輕提供區內詳細管線圖讓縣府知道。（許素惠攝）

台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠LPG管線7日破裂氣爆，雲林縣長張麗善經過20多小時指揮應變處理，認為六輕管線10年總體檢根本沒落實。她8日上午提出3大要求，首先要求六輕提出管線總體檢及更換時程表，其次在六輕附近成立毒物監測中心，第三要求中央成立國家級災害應變中心，降低雲林縣民的擔心和恐懼。

張麗善說，從災害發生後，縣府團隊就一直密切監控及開會討論如何應變及善後，目前已經獲得控制，但重要的是未來防患未然的機制。

縣消防局長林文山指出，六輕去年兩次年度安檢都合格，整個爆炸現場目前已控制住，只待氣體排放完後進一步調查。

環保局副局長林武宏表示，該局已依法對六輕裁罰500萬元，並與環保署深入廠區、廠外等對空氣、土壤及水採樣，而在各空品監測站及監測車所顯示的VOC數值，在爆炸當時有偏高達到20ppm多，正常都在10ppm以下，但在7日晚上約6點至7點間就漸漸恢復正常值。

勞工局長張世忠說，中檢局已經進駐六輕，並勒令停工，縣府也會要求管線體檢符合安全後才能復工。

建設處長李俊興及農業處長張鴻猷說，會進行鄰近房屋及農漁損失清查，要求六輕補償，也呼籲農漁民注意作物及養殖物情況，發現異樣立即反應。

教育處長邱世文表示，最靠近六輕的橋頭國小許厝分校門窗沒有被震破，經環保署監測器監測也沒有毒物反應，但今早仍請該校及附近學校師生減少戶外活動。

張麗善對事故震怒及難過，認為六輕管線10年總體檢根本未落實，要求六輕內4大公司檢討，成立事故調查小組，並在3天內提出事故原因報告，提供縣府詳細區內管線圖，縣府也會成立事故調查小組的監督小組，查核事故發生真相。

張麗善進一步說，六輕主管單位是工業局，中央應擔起應負責任，六輕是亞洲數一數二的石化區，縣府沒有專業人才，對災害應變沒有能力，中央應成立國家級災害應變中心。此外也要在六輕附近設立毒物應變中心，而六輕要提出管線總檢體及更換時程表。

(中時 )