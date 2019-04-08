在幕僚與支持者陪同下，頭戴斗笠的柯文哲徒步從南瑤宮正門走進正殿準備參拜，兩旁久候的民眾響起陣陣歡呼。(謝瓊雲攝)

柯文哲隨大甲媽遶境行程展開徒步「還願之旅」，中午抵達彰化市南瑤宮參拜，一臉疲憊。(謝瓊雲攝)

凌晨出發前柯文哲在IG貼出入定打坐閉目養神的照片。(謝瓊雲翻攝)

柯文哲幕僚清晨時在IG貼出柯文哲漏夜徒步一臉疲憊的照片。(謝瓊雲翻攝)

柯文哲臉書粉絲專頁上午時貼出四張半夜與支持者沿途合照的照片，感謝這麼多人陪著同行，也為此行「還願之旅」默默下註解。(謝瓊雲翻攝)

三月瘋媽祖，彰化熱鬧滾滾。大甲媽預計下午將進入彰化市，有意全程徒步隨行完成「還願之旅」的台北市長柯文哲，8日零時起程出發，中午11點前抵達南瑤宮，難掩滿臉疲累，參拜完媽祖後受訪時，直說「很累，幕僚把我當成20來歲在排行程」；並說等等要脫掉襪子檢查看有水泡有多少。柯文哲預計在媽祖文化館午休後晚間繼續出發；另外前新北市長朱立倫也將在傍晚陪大甲媽從市區步行至南瑤宮。

阿北遶累了!柯P.朱立倫參加大甲媽祖遶境

後天將回台北市議會開議的柯文哲說，對神明宗教之事應予尊重，若真的遇到部分市議員惡意杯葛「搞破壞」實在沒有必要，但還沒發生的事情難以預料，只能希望盡量完成全程步行；但他也忍不住苦笑，一日雙塔只有一天、但陪大甲媽遶境，路程長達九天，只能咬著牙走完，也很感謝幕僚和支持者這麼多人陪著他一起走。

面對2020總統大選最新民調，柯文哲強調，台灣真的不是只有選舉，選舉文化讓台灣變成不是一個很健康的社會。藍綠兩黨總統人選的協調陷入僵局、柯媽媽也說若人民認為有需要柯文哲出來，她也樂觀支持；對此柯文哲回應，內心自有答案，重點是能說服他自己，這麼做是否對台灣比較好，若沒有就不一定要做；畢竟要建構一個團體沒有那麼容易。

柯文哲凌晨在IG發出一張入定、閉目養神的圖片，沒多久隨即出發。清晨天未亮又發出「真的有點累」、並在臉書發出沿途與支持者合照的照片，並以「如果要走得快，一個人走；可是如果要走得遠的話，那就要大家一起前進。」似以這一段文字，為自己此行下註解。

另外，朱立倫上午至彰化永靖鄉拜訪專業運動襪業者，下午接受電台節目專訪，傍晚五點將從彰化市彩鳳庵跟著大甲媽鑾轎，徒步走至南瑤宮。

(中時 )