手機APP輕鬆一點，排隊美食馬上送到家，網路美食外送新起，北市衛生局3月稽查北市Uber Eats、honestbee、Foodpanda 、foodomo、 Deliveroo、 有無快送 等6大平台，並進行餐食實測，總計25份餐點「餐點送達時間」均在黃金1小時內，「餐點送抵溫度」均在40至60度間、因應不同餐點使用「冷熱區隔措施」，「送餐外送箱清潔程度」也無衛生問題。

北市衛生局另稽查與平台合作的餐飲供應廠商，共計查察29家供應業者，其中23家業者初查不合格，複查後均符合規定，初查不合格率79％。

北市食品藥物管理科長王明理表示，目前要求全面要求業者食品登錄，後續將發展查檢事項讓業者自我檢查，若衛生缺失屢勸不聽後才會有進一步處罰，但目前仍有輔導及講習為主。

北市衛生局表示，自9月起開辦10場次以上免費的「網路美食外送平台從業人員食安講習」，並規畫擴大辦理「網路美食外送平台食品安全衛生管理分析輔導計畫」，並與北市法務局消保官合作加入「友善消費與溝通」第6大面向，輔導業者訂定友善消費者的服務條款。

(中時 )